Başkent'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Mevlana Bulvarı'ında bulunan bir köprü inşaatının asansör boşluğunda 3 kişinin uyuşturucu madde kullandığı görüntülerin bir sosyal medya hesabından paylaşılması üzerine motosikletli narkotik ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları operasyonda Y.G. isimli bir şahsı 1.15 gram uyuşturucu madde ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Y.G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ANKARA