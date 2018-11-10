Başkent'te "Vale" operasyonu: 5 gözaltı
ANKARA - Başkent'te ele geçirdikleri banka hesaplarından para aktaran ve çeken bir şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele
ekipleri tarafından düzenlenen "Vale" kod adlı operasyon çerçevesinde bir şebekenin Phishing (Oltalama) yöntemi ile yani banka ve devlet kurumlarına ait resmi internet sitelerinin sahtelerini oluşturduğu belirlendi. Şebekenin facebook, twitter, instagram gibi sosyal paylaşım sitelerine ilan veren ve ilana tıklayıp giriş yapan kişilerin internet bankacılığı hesaplarını ele geçirdikleri anlaşıldı. Böylece hesapları ele geçirerek yasadışı yollardan temin ettikleri başka hesaplara para aktaran ve hesaplardan para çektikleri belirlenen Erdi Ü., Cem E. Y., Cemalettin K., Hilmi D. Y. ve Beyza N. K. isimli 5 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların tamamı adliye sevk edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü
10 Kasım 2018 Cumartesi 16:22