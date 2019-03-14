Başkent'te yakıt treni raydan çıktı
ANKARA - Ankara
'nın Sincan
ilçesinde Kocaeli
'nden gelen ve Kırıkkale
'ye gitmekte olan yakıt treni raydan çıktı. Çağlayan
alt geçidinde meydana gelen olayda, yakıt treninin 4 vagonu raydan çıkarak yan yattı. Olay saat 01.30 sularında Ankara'nın Sincan
İlçesi Atatürk
Mahallesi'nde bulunan Çağlayan
Altgeçidi mevkinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, makaslarda yaşanan arıza nedeniyle Kocaeli
'nden gelen ve Kırıkkale
'ye gitmekte olan yakıt yüklü tren raydan çıkarak yan yattı. Makaslarda yaşanan arıza sonucu yan yatan yük treninin 4 vagonu raydan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, tren bakım onarım yetkilileri ve AFAD
ekipleri sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre ölen yada yaralanan olmazken, makinistlerin ifadesini alan polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.
Kırıkkale, Sincan, Kocaeli, 3. Sayfa
Kaynak: İHA