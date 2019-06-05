Başkent'te yanan dairede bir kişi mahsur kaldı
ANKARA - Ankara
'nın Yenimahalle
İlçesinde 4 katlı binadaki bir dairede çıkan yangında yaralanan 1 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Olay, gece yarısında Ankara'nın Yenimahalle İlçesi Demetgül Mahallesi 417. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın 2. Katındaki dairenin salonunda henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında Gülseren S., dairenin içerisinde mahsur kaldı.Daireyi saran alevlerin arasında kalan kadını, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi kurtarırken 112 Acil Servis
görevlileri de yaralıyı ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye sevk etti. İtfaiye
erlerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında, daire kullanılamaz hale geldi.Öte yandan olay yerine gelen bir kişinin sinir krizi geçirmesi üzerine iki grup arasında kavga
çıktı. Kavgada birbirlerine saldıran şahısları polis ekipleri güçlükle yatıştırdı. Polis
olaya ilişkin inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Ankara
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, 3. Sayfa