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Başkent'te yayınlanan genelge sonrası restoranlar ve pastaneler masalarını topladı

Başkent'te yayınlanan genelge sonrası restoranlar ve pastaneler masalarını topladı İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge sonrası, Başkent'te bulunan restoranlar ve pastaneler masalarını topladı.

22.03.2020 02:55 | Son Güncelleme: 22.03.2020 02:56
Başkent'te yayınlanan genelge sonrası restoranlar ve pastaneler masalarını topladı
ANKARA - İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge sonrası, Başkent'te bulunan restoranlar ve pastaneler masalarını topladı.
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge sonrası, Başkent'te bulunan restoranlar ve pastaneler masalarını topladı. Başkentli dükkan sahipleri, saat 24.00 sıralarında dükkan önündeki masa ve sandalyelerini topladı. Genelgeye uymayan iş yerlerini ise Polis ekipleri uyardı.
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ek genelge göndermişti. Buna göre tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri, bugün saat 00.00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vereceği bildirilmişti. Başkent’te yayınlanan genelge sonrası restoranlar ve pastaneler masalarını topladı

Kaynak: İHA

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Başkent'te yayınlanan genelge sonrası restoranlar ve pastaneler masalarını topladı
Etiketler : Genel

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