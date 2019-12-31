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Başkent'te yılbaşı, Kızılay Meydanı'nda kutlandı

ANKARA'da, yılbaşı kutlamalarının merkezi Kızılay Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı.

31.12.2019 22:25 | Son Güncelleme: 31.12.2019 22:25 Başkent'te yılbaşı, Kızılay Meydanı'nda kutlandı

ANKARA'da, yılbaşı kutlamalarının merkezi Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Alana girenlerin tek tek arananarak alındığı Kızılay'da birçok emniyet mensubu ise olası olaylara karşı önlem aldı.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda akşam saatlerinden sonra yoğunluk oluşmaya başladı. Polis, meydanda geniş güvenlik önlemleri aldı. Güvenpark havuz çevresi bariyerlerle koruma altına alındı. Meydana çıkan ara sokaklar ve metro çıkışlarında arama noktaları oluşturuldu. Alana girenler tek tek aranarak kontrol edildi. Özel eğitimli köpeklerle de meydanda ve çevrede arama yapıldı. Bu arada çeşitli kimliklerde güvenlik görevlileri olası olaylara karşı önlem aldı.

Bahçelievler 7. Cadde, Tunalı Hilmi Caddesi, Bestekar Sokak, Filistin Caddesi ve Tunus Caddesi'nde de yılbaşı nedeniyle yoğunluk oluşurken, polis ekipleri bu noktalarda da güvenlik önlemlerini artırdı.

Ankara Valiliği, halkın yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirmesi için Başkent'te 17 bin 869 polis, 5 bin 545 de jandarma olmak üzere toplam 23 bin 414 kolluk gücünün görev yapacağını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kızılay Meydanı'nda polisin güvenlik önlemleri

-Alana girenlerin aranması

-Meydandan detaylar

Haber-Kamera: Kaan ULU-Fatih POYRAZ/ANKARA,



Kızılay Meydanı, Kızılay, Güncel

Kaynak: DHA

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