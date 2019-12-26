Başkent'te yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda 10 bin 404 şişe sahte içki ele geçirdi.



Yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte içkilerin piyasaya sürüleceği istihbaratını alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon öncesinde yapılan çalışmada, sahte içki üreten mekanların ve depoların tespit edilmemesi için farklı yöntemler denendiği tespit edildi. Gerçek TAPDK bandrollerinin merdiven altı yerlerde üretilen sahte içki şişelerine yapıştırıldığı ve orijinal süsü verilerek piyasaya sürüldüğü belirlendi. Yapılan çalışmaların ardından Tütün ve Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekiplerince Yenimahalle ve Kahramankazan ilçelerinde içki satışı yapılan 4 adrese baskın yapıldı. Mekanlarda yapılan aramalarda 70'lik ve 100'lük şekilde 10 bin 404 şişe sahte içki, 975 adet cinsel içerikli ürün ve 2 bin 175 adet puro ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alınırken, 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.



Ele geçirilen sahte içkilerin İstanbul ve Mersin illerinden gönderildiği ortaya çıktı. - ANKARA

Kaynak: İHA