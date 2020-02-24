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Başkent'te yol verme kavgası kanlı bitti

Ankara'da Altındağ ilçesinde bir tır sürücüsü, yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada ağır şekilde yaralandı.

24.02.2020 18:49 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:49Başkent'te yol verme kavgası kanlı bitti
'da ilçesinde bir tır sürücüsü, yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada ağır şekilde yaralandı.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Çiğiltepe Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 YA 6072 tır sürücüsü ile 06 HE 0387 plakalı otomobil sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Otomobilde bulunan kişiler ve tır şoförü arasında büyüyen tartışma yol ortasında bıçaklı kavgaya dönüştü. Tır şoförü çıkan kavgada bıçakla yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler polise ve sağlık görevlilerine verdi. Olay yerine gelen ekipler tır şoförüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa koyarak hastaneye gönderdi. Olay yerinden bir kişinin kaçtığı bilgisine ulaşıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANKARA

Altındağ, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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