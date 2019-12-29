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Başkent'te yürek yakan kadın cinayeti

Ankara'da uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, peşini bir türlü bırakmadığı eşini başından vurduktan sonra intihar etti. Olay yerine gelen çiftin 2 kızı, sinir krizi geçirdi.

29.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:22

'da bir şahıs, uzaklaştırma kararına rağmen peşini bırakmadığı boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürüp intihar etti. Acı haberi duyarak olay yerine gelen çiftin 2 kızı sinir krizi geçirdi.

SIK SIK TEHDİT EDİYORDU

Olay, saat 14.30 sıralarında Altındağ ilçesi Plevne Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanma kararı alan Deniz Ö. evi terk etti. Eşinden boşanmak istemeyen Dursun Ö., sık sık tehditlerde bulundu. Bunun üzerine yetkili mercilere başvuran Deniz Ö., uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma kararına rağmen eşinin peşini bırakmayan Dursun Ö., eşinin yaşadığı eve gelerek Deniz Ö.'yü başından vurup, ardından intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Deniz Ö. ve Dursun Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇOCUKLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi duyan çiftin çocukları E.Ö. ve C.Ö. ile aile yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. İki kız kardeşin birbirlerine sarılarak ağladığı görüldü. Annesinin yanına gitmek isteyen ancak polislerin izin vermediği E.Ö., "Kaç kere polis çağırdık, şikayet ettim, 'şiddet var' dedim. mi vardı? Şimdi polis evimden çıkmıyor. Zamanında neredeydiniz" diyerek tepki gösterdi.

Başkent'te yürek yakan kadın cinayeti

Ankara, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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HABERLER: evlenip bosanmayi kolay sananlar allah sizi ayrilikta bile ayirmiyor anlamiyorsunuz
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