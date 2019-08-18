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Başkent'te zehirlenen 3 köpek telef oldu

Ankara'da boş araziye bırakılan et parçasından zehirlendiği iddia edilen 3 köpek telef oldu.

18.08.2019 19:21 Başkent'te zehirlenen 3 köpek telef oldu
Ankara'da boş araziye bırakılan et parçasından zehirlendiği iddia edilen 3 köpek telef oldu.

İddiaya göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde İvedik Organize Sanayi Bölgesinde bulunan biri sahipli 3 köpek, boş araziye bırakılan et parçalarını yedikten sonra telef oldu. Sanayi bölge esnaflarından ve zehirlenen köpeğin sahibi olan Ferhat Adilşahin, "Burada kendi sokak hayvanlarına kendi imkanlarımızla destek veriyoruz. Elimizden geldiğince besliyoruz. Yaklaşık bir sene önce Arjantin Dogo cinsi köpeği sahiplendik. Belirli saatlerde köpeği serbest bırakıyoruz. Kendi etrafında ihtiyaçlarını giderdikten sonra kendimiz bağlıyoruz buraya. Bugün öğle saatlerinde bıraktığımız da iç kısmında zehirli et bırakılmış, kendi hayvanımız ve sokak hayvanları yiyerek telef olmuş. Üzücü bir durum. Yaşayan canlıya insan neden bunu yapar? 11 Tane yavrusu vardı köpeğin" şeklinde konuştu. - ANKARA

Yenimahalle, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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