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Başkent'te zincirleme trafik kazası: 1'i ağır, 4 yaralı

Başkent'te zincirleme trafik kazası: 1'i ağır, 4 yaralıANKARA - Ankara'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

09.09.2019 07:14
Başkent'te zincirleme trafik kazası: 1'i ağır, 4 yaralı
ANKARA - Ankara'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.
Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Oğuzlar Mahallesinde bulunan Ankara Batı Adliyesi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 BCP 409 plakalı otobüs kavşakta karşılaştığı 06 EE 2931 ve 06 BNS 966 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, daha sonra ise 06 GVG plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride geçen otobüs, kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada, 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye sevk ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Görgü tanığı bir vatandaş, olayı şu sözlerle anlattı:
"Ben Sincan istikametine doğru giderken, beyaz araç benim yanımdaydı. Karşı yönden gelen otobüs, kavşakta iki araca çarptı. Yanımdaki araca da çarparak karşı şeride geçti. Akabinde yaralıları araçtan çıkardım. Yaralılardan birinin müdahalesini yaptık." dedi.
Başkent'te zincirleme trafik kazası: 1'i ağır, 4 yaralı

Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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