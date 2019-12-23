Başkent ve Ülke Ekonomisi için büyük buluşma

Fuar'da, firmalara; varlıklarını sürdürme, güçlendirme, iş geliştirme ve yeni satış fırsatları yaratma konularında önemli bir vizyon ortaya konuldu.

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), Başkent ve ülke ekonomisinde yeni kalkınma ivmesi yaratacak büyük bir sinerji için; ekonomiye katkı sağlayıp yön veren iş insanları, ulusal ve uluslararası firmalar, markalar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve bankacılık sektörü temsilcilerini, geniş katılımlı bir etkinlikle ile bir araya getirdi.

TÜGİAD Ankara Şubesi ve Ticari İlişkiler Komisyonu (TİK) tarafından Ankara'da ilk kez düzenlenen TÜGİAD Ticari Etkileşim Fuarı (TATEF), ekonomideki aktörlerin birbirleri ve tüketicilerle tanışmalarını sağlaması yanında, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için; varlıklarını sürdürme, geliştirme, güçlendirme, yeni satış fırsatları yaratma ve iş geliştirme gibi konularda önemli bir vizyon ortaya koydu. Fuar'da 60'ın üzerinde stand yer aldı. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, iş dünyası ve kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri fuara yoğun bir katılım gösterdi. Etkinlikte ülke ekonominin geleceği ve yeni kalkınma aksları masaya yatırıldı.

ANFA Altınpark'ta gerçekleştirilen TATEF, TÜGİAD Ticari İlişkiler Komisyonu Başkanı Ceyhan Bağcı'nın açılış konuşmasıyla başladı. Bağcı konuşmasında, 33 yıldır faaliyet gösteren TÜGİAD'ın, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'ncü yılında Başkent için böylesine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olmasından duydukları onur ve mutluluğu ifade etti. İş dünyasında öncü rol üstlenen TÜGİAD'ın ilk kez düzenlediği bu etkinlikle sadece öncü olmakla kalmayıp aynı zamanda farklı bir fuara ev sahipliği yaptığına işaret eden Bağcı, "Katılımcı firmalarımız ürünlerini sergilerken Ankara ekonomisine de derin bir bakış açısı getirerek Ankara'nın ticari hayatına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha da geliştirerek düzenlemeyi amaçladığımız bu fuar, ticari hayatta önemli bir etkileşim sağlayacaktır" dedi.

Ankara bir sanayi kenti

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara'da kayıtlı 1 milyon 300 bin çalışanın 1 milyonunun özel sektörce istihdam edildiğine işaret ederek, Ankara'nın başlı başına büyük bir ekonomiye sahip olduğuna dikkat çekti. Ankara'nın geçen yıl 7,6 milyar dolarlık sanayi ürünü ihracatı yaptığını belirten Özdebir, bu yıl dünya ekonomisindeki daralma ve iç piyasadaki çalkantılara rağmen bu hacmin 8 milyarı bulacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Ankara'nın sanayide her geçen gün büyüdüğünü belirten Özdebir, şunları kaydetti:

"Ankara'da 13 organize sanayi bölgesi var. Uzay ve havacılıkta şu anda 1. etabın alt yapısı bitti, üst yapıları devam ediyor, her geçen gün yeni firmalar ayağa kalkıyor. Yani Ankara ciddi bir sanayi kenti. Diğer sanayi kentlerinden farklı olarak bir özelliği de ülkemizde üretilen yüksek katma değerli teknolojik ürünlerin yüzde 20'si Ankara'da üretiliyor. Bunun ihracatının da yüzde 17'sini Ankara yapıyor. Bu Ankara'nın arzu ettiğimiz teknolojik seviyeye geldiğinin bir göstergesidir. Ama bunun bütün yurda yayılması lazım. Sanayi olarak baktığımızda Türkiye'nin genel sorunlarından biri olan verimlilikte kat etmemiz gereken önemli bir mesafe var. Bir toplumun sanayi toplumu olabilmesi için en az 3 nesil sanayici olması lazım. Verimlilik konusunda Sanayi Bakanlığı ve UNDP ve ASO olarak bir model fabrika kurduk. Son 4 aydır eğitimlere başlandı, pilot uygulama olarak 8 firmamızda 'Eğit Dönüş' faaliyetini tamamladık, yüzde 150'nin üzerinde verim artışları çıktı. Bugün dünya fiyatlarıyla rekabet etmekte zorlanmamızın temel sebeplerinden biri verim düşüklüğü."

Özdebir, TÜGİAD'ın her zaman kuruluşundan aldığı feyzle, Ankara ve ülke ekonomisinde özel bir yerinin olduğunu belirtirken, "Ankara hizmette de sanayide de çok iyi yerlerde. Düzenlenen bu fuar hem Ankaralıların ilişkilerini geliştirme fırsatı oluyor, hem ülke ekonomisi için önemli" diye konuştu.

Ankara ve ülke ekonomisi masaya yatırıldı

Etniklik kapsamında TÜGİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Dr. Ali Yücelen'in başkanlık ettiği panelde Ekonomist İsmet Demirkol ve Gazeteci Metehan Demir, Ankara ve ülke ekonomisini masaya yatırdılar.

Dr. Ali Yücelen oturumu açarken, "Ekonomimizin geleceği ile başlayıp geleceğe yatırım yapan gençlere destek olmak adına TÜGİAD olarak kurduğumuz şirket Girişim Türk çok başarılı oldu. Bugün bir teknoloji marketi olan, içinde alt kuluçka ve kuluçka merkezi olacak olan ikinci şirketimizi kurmak için yola çıktık; altyapı ve fizibilite çalışmalarını tamamladık. Yenilikçi fikirler, teknoloji, inovasyon yine önceliklerimiz olacak" diye konuştu. İstanbul'da girişimcilerle yatırımcıların bir araya geldiği ortamlar olduğunu belirten Yücelen, Ankara'da bu ekosistemin henüz tesis edilemediğini söyledi. Yücelen, "İstanbul'dan her hafta yatırımcılar gelsin, buradaki girişimcileri dinlesin… Bu fuar yaratacağı etkileşim ile bu konuda da önemli bir atılım sağlayacaktır" dedi.

Ankara'da bir silikon vadisi

Ekonomist İsmet Demirkol, Avrupa ve dünyadaki ekonomik ve siyasal gelişmelere değinerek Türkiye'nin 2020'de şanslı bir döneme girdiğini belirtti. Demirkol, "ABD-Çin ticaret savaşlarının nereye gittiğinin bilmiyoruz. Ancak Türkiye'ye çok sayıda yabancı şirket girecek. Türk şirketleri yabancı ortak alacak ve Ankara bundan payını alacak" dedi. Yeni teknolojiler, inovasyon, e-ticaretin odakta olduğu dünyada Türkiye'nin geleceğinin de teknoloji ve tarımda olduğunu vurgulayan Demirkol, Ankara'da bir silikon vadisi nasıl olur? Ankara'da 300 bin üniversite öğrencisi var ve bunun yüzde 90'ını İstanbul'a gönderiyoruz. Halbuki teknoloji, silikon vadisi, e-ticaret Ankara'dır" diye konuştu.

Gazeteci Metehan Demir, önümüzdeki dönemde ABD ve Rusya ile ilişkilerde sıkıntılı süreçler olabileceğine işaret ederken, "Küresel ekonomik savaşlar ve çatışmaların tamamında bizim ne yapacağımız önemli" dedi. Riski minimize etmek için yurt dışı ile angaje çalışmalar yapmanın Türkiye'yi daha güçlü kılacağını ifade eden Demir, "Start-up'lara gelince, bugün artık sosyal start-up'lar da çok önemli. TÜGİAD bunu sürekli yapıyor. Ankara da kendi hikayesini kendi yazmaya çalışıyor. İşler bürokrasi ciddiyeti ve özel sektör profesyonelliğinde yürüyor ama Ankaralılığın bir avantajını görmüyoruz" diye konuştu.

"Ankara bir büyük Cumhuriyet projesi"

Fuara Ticari İlişkiler Komisyonu ile birlikte ev sahipliği yapan TÜGİAD Ankara Şubesi'nin Başkanı Zafer Yıldırım, TÜGİAD'ın 33 yıllık birikimini ve adında taşıdığı "Türkiye" ibaresinin gururunu bu etkinlik ve katılımcıların varlığıyla bir kez daha en derinden hissettiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Başkentimiz Ankara hepimizin bildiği üzere kuruluşumuzun mimarı olanların en büyük projelerinden biridir, Ankara bir Cumhuriyet projesidir, bir Cumhuriyet iddiasıdır, Ankara bir medeniyet hedefidir. Bu medeniyet hedefi yaşamın her alanında daima kendini hissettirmelidir. Biz TÜGİAD'lı genç iş insanları olarak birinci vazifeyi işte bu hedef doğrultusunda gündüz oturmadan, gece uyumadan çalışmak olarak görüyoruz. Bugün TÜGİAD Ankara olarak Ticari İlişkiler Komisyonumuz ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz 1. TÜGİAD Ankara Ticari Etkileşim Fuarı da bu gayretin en nadide örneklerinden olacaktır.TATEF ile amacımız, Ankara'nın ticari hayatında etkin rol oynayan seçkin firmalarımızın bir araya gelmesi, birbirini tanımasıdır. En nihayetinde bu tanışıklıktan doğacak ticari hacme vesile olmasıdır. Bu hacmin Ankara'ya yayılması Ankara ticaret hacminin de genişlemesidir."

Başkan Şohoğlu'nun konuşması

TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu da "Öncelikle Cumhuriyetin Başkenti, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Ankara'da bulunmaktan mutluluk duyuyorum" ifadesi ile başladığı konuşmada şunları kaydetti:

"Bu yıl zor bir yıl geçirdik. Fakat buna rağmen TÜGİAD olarak 33 yıldır süregelen gelenekle beraber ülkemizi layık olduğu bir biçimde temsil etmek için hiç durmadan çalışıyoruz. TÜGİAD'da 60 sektör var; bu dönem 2 konuya çok öncelik verdik; birisi yurt dışı faaliyetleri, diğeri de kendi aramızda yapabileceğimiz faaliyetler. Bugün başta Ankara Şubemiz olmak üzere, Ticari İlişkiler Komisyonu'nun düzenlediği TATEF, üyelerle iş birliğini artırmak adına geleceğe daha umutla bakmamızı sağlıyor. TÜGİAD bugüne dek hep ilkleri gerçekleştirdi. Bu da bir sivil toplum kuruluşunun yaptığı ilk fuar oldu. Ankara Şubemizi ve Ticari İlişkiler Komisyonumuzu tebrik ediyorum. Umarım bunu tüm şubelerimizde gerçekleştirebiliriz."

Ekonomi paneli ve konuşmaların ardından KOSGEB yetkilileri tarafından Ankara ticareti ve teşvikler konulu panel gerçekleştirildi.

Bu arada TÜGİAD üyeleri, Ankara'dan dünyanın önemli merkezlerine direkt uçuşların iş dünyası açısından önemine işaret ettiler ve stantları gezen ATO Başkanı Baran'dan, Taşkent'e direkt uçuş konusunda destek istediler.