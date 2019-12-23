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"Başkent Yönetici Atölyeleri"nin 3. etabı Kızılcahamam'da Başladı

Ankara il Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi tarafından 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında yöneticilerin yetkinliklerini geliştirmek amacıyla düzenlenen "Başkent Yönetici Atölyeleri"nin 3. etabı Kızılcahamam'da başladı.

23.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:26
il Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi tarafından 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında yöneticilerin yetkinliklerini geliştirmek amacıyla düzenlenen "Başkent Yönetici Atölyeleri"nin 3. etabı 'da başladı.

Protokol uzmanı Nurdan Bezik, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Öğretim üyelerinden Dr. Nedim Özdemir ve Dr. Ömür Çoban'ın katkı sağladığı program, TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2 gün süre ile yapılacak.
Programda akademisyenler tarafından "Eğitim Yöneticileri 21. Yüzyıl Becerileri", "Eğitimde Proje Yönetimi" ve "Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları" konularında sunumlar yapılacak.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kızılcahamam, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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