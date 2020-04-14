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Başkent zabıtasından market ve eczane denetimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, market ve eczanelerde tedbirler kapsamında yayımlanan genelgelere uyulup uyulmadığını denetleyerek, merdiven altı üretim yapan iş yerlerine yasal işlem uyguladı.

14.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:36
Başkent zabıtasından market ve eczane denetimi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, market ve eczanelerde tedbirler kapsamında yayımlanan genelgelere uyulup uyulmadığını denetleyerek, merdiven altı üretim yapan iş yerlerine yasal işlem uyguladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince, marketlerin sosyal mesafe kurallarına uyumu, müşteri ile çalışanların maske-eldiven kullanımı ve poşetle satılan yaş sebze, meyve, temel gıda ve temizlik malzemelerini denetlendi. Ekipler, ayrıca eczanelerde de ücretsiz maske dağıtımına yönelik denetimlerde bulundu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediye Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan, halk sağlının korunması konusunda uyarılara dikkate almayan bazı marketlere yasal işlem uyguladıklarını belirtti.
Denetimler sırasında ücretsiz maske dağıtımında bulunduklarını da aktaran Oğan, şunları kaydetti:
"Market yetkililerine içeriye alınan müşterilere maskeyle alışveriş yaptırmalarını ve ürünleri elle seçtirmemeleri konusunda uyarıda bulunuyoruz. Marketlere ait servis araçlarında da yolcu kapasitesinin yüzde 50 oranına uyulması konusunda denetimlerimiz devam ediyor. Tespit ettiğimiz olumsuzlukları tutanak altına alıp, ilgili mercilere cezai işlem yapılması için sevk edeceğiz. Bu süreç içinde denetimlerimiz artarak devam edecek."

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Ankara, Güncel
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