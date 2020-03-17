Başkentgaz'dan Kovid-19'a karşı hijyen çalışmaları
Başkentgaz'ın Corona virüse karşı abone işlem merkezlerini dezenfekte ederek hijyenik bir ortam sağladığı belirtildi.
17.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:46
Başkentgaz 'ın Corona virüse karşı abone işlem merkezlerini dezenfekte ederek hijyenik bir ortam sağladığı belirtildi.
Şirketten yapılan açıklamada, genel müdürlük ve abone işlem merkezlerinde gerekli hijyen koşullarının sağlandığı ifade edildi.
Ankara 'da yaklaşık 5 milyon kullanıcıya doğal gaz dağıtım hizmeti sunan şirketin, genel müdürlük binasında ve abonelik işlemlerini yürüttüğü 14 şubesinde dezenfeksiyon çalışmaları yaptığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Anti alerjik ve virüs dezenfeksiyonunda yüzde 99 etkili olan dezenfekte solüsyonu ile X ray cihazlarını, kapıları, bankoları, koltukları, kioskları, ortak kullanım alanları en detaylı noktalarına kadar sterilize ediliyor. Başkentgaz, abonelerine E-Devlet ve www.baskentdogalgaz.com.tr web sitesinde yer alan online işlemler menüsünden de birçok abonelik işlemini yapmasını sağlıyor."
Şirketten yapılan açıklamada, genel müdürlük ve abone işlem merkezlerinde gerekli hijyen koşullarının sağlandığı ifade edildi.
Ankara 'da yaklaşık 5 milyon kullanıcıya doğal gaz dağıtım hizmeti sunan şirketin, genel müdürlük binasında ve abonelik işlemlerini yürüttüğü 14 şubesinde dezenfeksiyon çalışmaları yaptığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Anti alerjik ve virüs dezenfeksiyonunda yüzde 99 etkili olan dezenfekte solüsyonu ile X ray cihazlarını, kapıları, bankoları, koltukları, kioskları, ortak kullanım alanları en detaylı noktalarına kadar sterilize ediliyor. Başkentgaz, abonelerine E-Devlet ve www.baskentdogalgaz.com.tr web sitesinde yer alan online işlemler menüsünden de birçok abonelik işlemini yapmasını sağlıyor."
Kaynak: AA
Etiketler : Başkentgaz, Ankara, Ekonomi
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