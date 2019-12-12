Başkentin ilçe belediye başkanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Başkentin dört merkez ilçe belediye başkanı, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi.

Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Altındağ Belediye Başkanı Balcı, "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", "yaşam" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil akşamı", "spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarını oyladı.

Makam odasında oylamalara katılan Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", "yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler", "spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarını beğendi.

Mamak Belediye Başkanı Köse de, Anadolu Ajansının yaptığı fotoğraf çalışmasının önemine değinerek, "haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", "yaşam" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil akşamı", "spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Oylamada yer alan fotoğrafların birbirinden değerli olduğuna dikkati çeken Yenimahalle Belediye Başkan Yaşar ise tercihini "haber" kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", "spor" kategorisinde Ayhan İşçen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" isimli fotoğraflarından yana kullandı.

Kaynak: AA