Başkentin mahallelerine kadın eli değdi

"Çalışan muhtara iş çok" anlayışıyla devlet ile halk arasında köprü görevi yürüten Başkentli kadın muhtarlar, aile gibi gördükleri mahallelilerin hayatına katkı sunmanın en değerli vazifeleri olduğunu düşünüyor.

Ankara'nın kadın muhtarları, kadınlara muhtar seçilme hakkının veriliş yıl dönümünde, mahalle sakinlerine hizmet sunmak için yürüttükleri çalışmaları AA muhabirine anlattı.

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı 57 yaşındaki Serpil Erenoğlu, 4 dönemdir Kültür Mahallesi'nde muhtarlık yaptığını bildirdi.

Erenoğlu, 2013 yılında bu derneği kurduklarını belirterek, "Bu dernek bizim için bir kadın hareketi, kadın dayanışması, kadınların kendini ifade edebilme özgürlüğünü yakalayabilmesi ve kadın sorunlarına eğilebilmek demek." diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara seçme seçilme ve muhtar olabilme gibi hakları vermesinin, Türkiye'de kadınlara atfedilen önemi gösterdiğine işaret eden Erenoğlu, "Kadınların Türkiye genelinde bir arada ve daha güçlü olup cesaretlenmesini ve bizleri rol model alarak yapabileceklerine inanmalarını istedik ve gösterdik." dedi.

Dernek olarak Türkiye genelinde birçok ilde belediye başkanlıkları ve valilikler aracılığıyla toplanarak çalıştaylar düzenlediklerini anlatan Erenoğlu, birçok eğitim ve seminerler yaptıklarını, Avrupa Birliği ile 2 projede de yer aldıklarını söyledi.

"Türkiye'de bir sevgi çemberi oluşturduk"

Erenoğlu, büyük bir şansa sahip olduklarını dile getirerek "Türkiye'de bir sevgi çemberi oluşturduk. Birbirimizi özler olduk. Temsilcilikler kurduk ve onlar aracılığıyla kadın muhtar adaylarının çoğalmasını sağladık." diye konuştu.

Ailesi olarak gördüğü mahallelilerin hayatına katkı sunmayı "en değerli vazife" olarak değerlendiren Erenoğlu, insan odaklı bir kişiliğe sahip bulunduğunu ve muhtar olmaya karar vermesindeki en büyük etkenin insanlara fayda sağlamak olduğunu kaydetti.

Muhtarlığın kendisine çok şey kattığını ifade eden Erenoğlu, şöyle konuştu:

"Eşimi 21 yıl önce trafik kazasında kaybettim, bir çocuğum var. Küçük bir ailem var, bu yüzden hep büyük bir aile özlemi çekmişimdir. Muhtar olunca mahalleli benim ailem oldu. Muhtarlığım sürecince hayata sıkı sıkı bağlanmayı ve zorluklara rağmen ayakta durmayı öğrendim. Muhtarlık beni ruhen tedavi etti, kendime çok şey kattım. Kadınlar anaç yapılarından dolayı olaylara daha hassasiyet ve farklı bakış açısıyla yaklaşabiliyor. Böylelikle insanlar gelip birçok sorununa muhtarlıkta çözüm arıyor."

"Çalışan muhtara iş çok"

Ankara'nın en genç muhtarı olan 25 yaşındaki Hilal Mahallesi muhtarı Cansın Kaman Özkan ise babasının teşviki ile muhtarlığa adaylığını koyduğunu söyledi.

Adaylık sürecinde tek tek apartmanları, okulları ve parkları gezdiğini anlatan Özkan, "Çalışan muhtara iş çok. İşimiz dışarıdan sadece tebligatlar ile uğraşmak gibi görünse de aslında çok işimiz var. Mahalledeki ihtiyaç sahiplerini tespit edip el ele vererek yardım organize ediyoruz." dedi.

Mahalledeki çocukların kendisi için oy topladığını belirten Özkan, "Ülkemizde 10-15 yaşındaki çocuklar, muhtarın ne iş yaptığını bilmez fakat benim mahallemdeki çocukların hepsi benim ne iş yaptığımı biliyorlar. Okulda muhtarlığı araştırmak üzere ödev konusu isteyen çocuklar bile var. Büyüyünce muhtar olmak isteyen çocuklar var. Beni bir muhtar olarak farklı kılan özelliğimin yaşım değil, çocukların idolü olabilme kapasitesinde olmamdır." diye konuştu.

"İyi ki sizi seçmişiz, diyorlar"

Hem muhtarlık hem de servis şoförlüğü yapan 43 yaşındaki Malazgirt Mahallesi muhtarı Fadime Gül ise ticaretteki aktifliği sayesinde mahallelinin takdirini toplayarak "ideal muhtar adayı" haline geldi.

İki dönemdir muhtarlık yapan Gül, bir yandan da aldığı Src, psikoteknik ve E sınıfı ehliyetiyle hafta sonları servis şoförlüğü yaparak ailesinin geçimine destek oluyor.

Mahallesindeki tek kadın muhtar adayı olduğunu belirten Gül, "Adaylığımı ilan ettiğimde 'Bir kadının muhtarlıkta ne işi var?' gibi tepkiler aldım fakat özellikle kadınlar çok destek oldu. Muhtar olmaktan dolayı çok mutluyum. Hayır işlerine de vesile oluyoruz. Kadın olduğumuz için vatandaşlar gelip sıkıntılarını rahatça anlatıyor. 'İyi ki sizi seçmişiz' diyorlar. Onlar memnuniyetlerini dile getirdikçe ben de memnun oluyorum." ifadelerini kullandı.

"İnsanlar cenazelerinde de düğünlerinde de bizi görmek istiyor"

Seçilmeden önce yaptığı çalışmalarla mahalleli tarafından tanınan 65 yaşındaki Üniversiteler Mahallesi muhtarı Ayfer Kızılkan, üç dönemdir yürüttüğü görevinin en güzel yanının yardımlaşma olduğunu kaydetti.

İhtiyaç sahiplerine ulaşarak mutlu olduğunu dile getiren Kızılkan, "Muhtarlığın amacının sosyal işlerde çalışmak olduğuna inanıyorum. Bir insana destek olmak, elinden tutmak çok değerli. Devlet ile halk arasındaki ilk kapı muhtarlıktır. Bizler halkın her zaman ulaşabileceği konumdayız. İnsanlar cenazelerinde de düğünlerinde de bizi görmek istiyor. Mahallenin annesi olarak görüyorlar." dedi.

"Mahallemize 3 ilkokul yapılmasına öncülük ettim"

Yedi dönemdir muhtar seçilen 75 yaşındaki Mutlukent Mahallesi muhtarı Ayfer Yargıç ise muhtar olmaktaki amacının mahallesini düzenlemek ve okul yaptırmak olduğunu belirtti.

Mutlukent Mahallesi'ne 3 tane ilkokul yapılmasına öncülük ettiğini söyleyen Yargıç, şöyle konuştu:

"Muhtarlığımın ilk yıllarında bilgisayar kullanmayı bilmiyordum, bu yüzden eşim ve çocuklarımdan yardım istiyordum. Bir gün yardım istediğimde 'Muhtar sen misin, biz miyiz?' dediler. Bu cümle zoruma gidince halk eğitim kursuna gidip bilgisayarı iyice öğrendim. Şu an ihtiyacım olan her işimi görüyorum. Adaylıklarımın 2 döneminde karşıma rakip aday çıkmadı. Bunu işimi severek yapmamdan ve mesai saatlerime dikkat ederek titiz çalışıyor olmamdan kaynaklandığını düşünüyorum."

"Çocukken oyun oynadığım parkta muhtarlık yapıyorum"

Mahallesindeki 7 aday içinden tek kadın olarak açık ara farkla seçilen 30 yaşındaki Süvari Mahallesi muhtarı Şule Özçelik, seçim öncesi yaşadığı işsizlik döneminde arkadaşlarının teşvik etmesiyle aday olmaya karar verdi.

Mahallesinde şimdiye kadar aday olan ve seçilen tek kadın muhtar olduğuna dikkati çeken Özçelik, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Aday olduğumu duyan bazı mahalleliler 'Kadından muhtar mı olur?' dedi. Seçimden önce kapı kapı gezerek insanlarla tanıştım. Ben onları ziyaret ettikçe beni tanımaya ve desteklemeye başladılar. Küçükken arkadaşlarımla birlikte bu parkta oyun oynardık. Devir geldi, büyüdüm ve çocukken oyun oynadığım parkta muhtarlık yapıyorum. Muhtarlığın en güzel yanı ise insanlara yardımcı olup onların hayır dualarını alabilmek. Muhtarların her konudan anlaması gerekiyor çünkü vatandaşın her türlü sorununa çözüm bulmaya çalışıyoruz. Yeri geliyor mahkemeleri için avukat gibi bilgi veriyoruz, yeri geliyor psikolog olup dertlerini dinliyoruz, bazen ise mühendis gibi asfalt ile ilgili sorunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz."

"Mahallenin kızı olmamdan dolayı güzel karşıladılar"

Barış Mahallesi'nde üç dönemdir muhtarlık yapan 58 yaşındaki Sevim Özdemir ise insanlarla iç içe ve onlara faydalı olmanın, muhtarlığın en güzel yanlarından biri olduğunu söyledi.

Mahallesini büyük bir aile olarak gördüğünü ifade eden Özdemir, "İnsanlar beni 'mahallenin kızı' olmamdan ötürü çok güzel karşıladı. 'Sen ne zaman gitmek istersen o zamana kadar seni destekleyeceğiz.' demeleri beni çok gururlandırıyor. Vatandaş sizi sevdikten sonra onların ablası, kardeşi, teyzesi, kızı oluyorsunuz." şeklinde konuştu.

"Her insan benim için çok değerli"

Pınarbaşı Mahallesi muhtarı 49 yaşındaki Meral Doğan ise bir ayda 10 bin 275 daireyi kapı kapı gezdiğini ve mahallelilerin gönlünü ve oylarını kazandığını söyledi.

Görüşü ne olursa olsun tüm insanların eşit olduğuna inandığını ifade eden Doğan, "Muhtarın partisi yoktur. Burada her görüşten insanın sorunu çözmek için çalışıyoruz. Muhtarın en önemli görevi mahallede ne olup bitiyor, kimin neye ihtiyacı var bilmek ve arada bir vatandaşın kapısını çalıp çayını kahvesini içmek, 'Nasılsın?' deyip dokunabilmek. Muhtarın asıl görevi Lütfiye ablaya kız kardeş olabilmek, diğerine torun olabilmek diye düşündüğüm için yola çıktım. En güzel yanı ise birinin hayatına dokunduğun zaman o kişinin gözündeki ışık ve mutluluk." dedi.

Diriliş Mahallesi'nde iki dönemdir muhtarlık yapan 45 yaşındaki Dilek Kara ise seçimlere 22 gün kala aday olduğunu ve 22 günde, 25 yıllık muhtarı emekli ettiğini aktardı.

Mahalledeki tek kadın muhtar adayı olduğunu ve seçim dönemi tehdit edildiğini belirten Kara, "Seçim öncesi ve sonrası önüme engel koymak isteyenler oldu. 5 farklı kişiden tehditler aldım. Ama insanların hayatına dokunup mutlu olduklarını görmek her şeye değer. Her insan benim için çok değerli." diye konuştu.

