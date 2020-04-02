Başkentin tarihi mekanlarında "koronavirüs sessizliği"
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hacı Bayram-ı Veli Türbe-i Şerifi Ankara Kalesi Ankara Kalesi sokakları Kaleden çekilmiş kent görüntüsü Mehmet Akif Kültür Evi Tacettin Sultan Camii Tacettin Dergahı Hamamönü ANKARA (AA) Başkentin tarihi mekanlarında "koronavirüs sessizliği" yaşanıyor.
02.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:19
Türkiye Büyük Millet MeclisiHacı Bayram-ı Veli Türbe-i Şerifi Ankara KalesiAnkara Kalesi sokaklarıKaleden çekilmiş kent görüntüsüMehmet Akif Kültür EviTacettin Sultan CamiiTacettin DergahıHamamönü ANKARA (AA) Başkentin tarihi mekanlarında "koronavirüs sessizliği" yaşanıyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Hacı Bayram, Türkiye, Ankara, Güncel