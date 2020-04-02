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Başkentin tarihi mekanlarında "koronavirüs sessizliği"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hacı Bayram-ı Veli Türbe-i Şerifi Ankara Kalesi Ankara Kalesi sokakları Kaleden çekilmiş kent görüntüsü Mehmet Akif Kültür Evi Tacettin Sultan Camii Tacettin Dergahı Hamamönü ANKARA (AA) Başkentin tarihi mekanlarında "koronavirüs sessizliği" yaşanıyor.

02.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:19
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hacı Bayram-ı Veli Türbe-i Şerifi
Ankara Kalesi
Ankara Kalesi sokakları
Kaleden çekilmiş kent görüntüsü
Mehmet Akif Kültür Evi
Tacettin Sultan Camii
Tacettin Dergahı
Hamamönü ANKARA (AA) Başkentin tarihi mekanlarında "koronavirüs sessizliği" yaşanıyor. Başkentin tarihi mekanlarında ’koronavirüs sessizliği’

Kaynak: AA

Etiketler: Hacı Bayram, Türkiye, Ankara, Güncel

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Başkentin tarihi mekanlarında "koronavirüs sessizliği"
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