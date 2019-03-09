Başkentin Tarihi ve Turistik İlçesi Beypazarı'na Turist Akını

Ankara
'nın tarihi ve turistik ilçelerinden Beypazarı
, havaların ısınmaya başladığı bugünlerde özellikle hafta sonlarında turistlerden ilgi görüyor.
Başkentin, turizmi ve konakları, kültür varlığı eserleriyle ünlü ilçesi Beypazarı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
İlçeye Nevşehir
'den gelen Yaşar Salman, Beypazarı'nda bir tesiste konakladığını, kahvaltının ardından broşürlerde adı geçen yerleri görmeye çalıştığını söyledi.
Beypazarı'nı çok beğendiğini belirten Salman, "Hanları, hamamları, konakları, gözetleme kulesi ve İnözü Vadisi ile Beypazarı gerçekten görülmeye değer bir turizm mekanı. Burada eski yerleşim birimi mahalleler, yeni yerleşim birimi mahallelerle ayrılmış. Buna da önem verildiğini görüyoruz." dedi.
Bir turizm kentinden, başka bir turizm kentine gezmeye geldiğini anlatan Salman, "Beypazarı, başkent Ankara'ya yakın. Bu yüzden başkentin de misafirlerini, turistlerini ağırlamaya müsait bir yer. Beypazarı'nın güzelliklerini, kültür varlığı güzelliklerini, İnözü Vadisi'ni, gittiğim her yerde anlatacağım." diye konuştu.
Ankara, Beypazarı, Kültür Sanat
Kaynak: AA