Başkentli Çiftçilerin Yüzünü Güldüren Destek

Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçede çiftçilere tohum desteği sağladı.Başkent'te tarım ve hayvancılığı destekleyerek ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı, 2 bin 650 çiftçiye toplam 477 ton yem bitkisi tohumu dağıtımı gerçekleştirdi. Yem bitkisi tohum desteğiyle çiftçilerin yüzünü güldüren Büyükşehir Belediyesi, bu desteğin yüzde 75'ini hibe, yüzde 25'ini ise çiftçi katkı payı olarak sağladı. 25 ilçenin tamamında çiftçilere 310 ton adi fiğ, 97 ton korunga ve 70 ton da mısır tohumu dağıtıldı.Kırsal kalkınmaya yönelik ve özellikle de iklim şartlarına göre Başkent çiftçisine tohum desteğini sürdürdüklerini ve bu destekleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın talimatıyla çeşitlendirdiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu, şunları söyledi:"Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt yaptıran çiftçiler tohum desteğinden yararlanabiliyor. Bu sezon 2 bin 650 çiftçiye 477 ton yem bitkisi tohumu dağıtımı yaptık. Çiftçiye sebze fidesi ve makine desteği anlamında da destek vermeyi sürdüreceğiz. Bu sezon adi fiğ tohumu, korunga ve silajlık mısır dağıtımı yaptık ama bu destekleri sağlarken çiftçilerimizin de taleplerini değerlendiriyor, isteklerine göre daha çeşitli tohum dağıtımı yapmaya çalışıyoruz."Akyurt ve Altındağ Ziraat Odası Başkanı Satılmış Kartal, Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, çiftçilerin bu desteğe yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Kartal, "Ziraat Odaları olarak tarıma ve çiftçiye destek olmak bizim öncelikli görevimiz. İstediğimiz tüm tohumları Büyükşehir Belediyesi bize temin ediyor. Tüm çiftçilerimiz bu hizmetten çok memnun. Biz de elimizden geldiği kadar çiftçilerimizin sorunlarıyla ilgilenmeye çalışıyoruz ama Büyükşehir Belediyemiz her zaman çiftçilerimizin yanında oldu, desteğini hiç esirgemedi" dedi."Tohum desteği bizi motive ediyor"İki yıldır tohum desteğinden yararlanan ve bu sayede karlı bir hasat elde ettiğini söyleyen Hüseyin Balcı, "Daha kaliteli üretim yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çiftçiler hibe desteği ile motive oluyor. Çiftçinin tam tıkandığı noktada Büyükşehir Belediyesi çiftçinin yanında oluyor. Devlet büyüklerinin çiftçiyi düşündüğünü, hatta Türkiye'yi düşündüğünü iyi biliyoruz. Emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum" diyerek memnuniyetini ifade etti.Çubuk'ta bu destekten yararlanan çiftçi Hayrettin Çakıllı da, "Devletin çiftçiyi desteklemesinden memnunuz. Bu sayede çiftçiyi üretime teşvik etmiş oluyor. Ben her yıl tohum desteğinden yararlanıyorum. Tohum dağıtımlarında daha önce korunga, yonca, mısır ve fide aldım ve memnun kaldım. Büyükşehir Belediyesine ayrıca çiftçinin yanında olduğu için teşekkür ederim" diyerek, desteğin devam etmesini istedi. - ANKARA