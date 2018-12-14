Başkentli çocuklar kar tatilini eğlenerek değerlendirdi Ankara Valiliği
'nin aldığı 1 günlük kar tatilinde çocuklar karın keyfini çıkarttı
ANKARA - Ankara Valiliği tarafından kar yağışı nedeniyle eğitime verilen 1 günlük arada çocuklar karın tadını çıkarttı. Ankara Valiliği meteoroloji verilerine göre Ankara genelinde okullara 1 günlük kar tatili ilan etti. Kar
tatilini fırsat bilen Ankaralı aileler ise çocukları ile parklarda karın keyfini çıkarttı. Kızakları ile kayan ve kartopu oynayan çocuklar, kar tatillerinde gönüllerince eğlendi.
Ankara Valiliği,Ankara,Kar
14 Aralık 2018 Cuma 16:08