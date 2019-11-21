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Başkentli çocuklar kukla festivalinde

Başkentli çocuklar kukla festivalindeANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 5. Uluslararası Ankara Kukla Festivali kapsamında Başkentli minikleri kukla tiyatrosuyla buluşturdu.

21.11.2019 23:48 | Son Güncelleme: 21.11.2019 23:50
Başkentli çocuklar kukla festivalinde
ANKARA - Büyükşehir Belediyesi, 5. Uluslararası Ankara Kukla Festivali kapsamında Başkentli minikleri kukla tiyatrosuyla buluşturdu.
Altındağ'da öğrenim gören yaklaşık 200 ilkokul öğrencisi, Başkent Tiyatroları Necip Fazıl Sahnesi'nde Tiyatro Tempo oyuncularının "Bremen Orkestrası" adlı oyununu büyük bir ilgiyle izledi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla tüm çocukların eşit sosyal haklardan faydalanmasına yönelik projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da hiç tiyatro ve kukla gösterisi izlememiş çocukların bu duyguyu yaşamalarını sağladı. Oyun ile ilk kez tiyatroyla tanışan miniklerin rehber öğretmenleriyle birlikte ücretsiz ulaşımını da Büyükşehir Belediyesi üstlendi.
Başkentli çocuklar kukla festivalinde

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Yerel

Kaynak: İHA


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