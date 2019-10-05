Haberler » genel » Haber

Başkentli kadın üreticiler, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile el sıkışıyor

Başkentli kadın üreticiler, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile el sıkışıyor Ayaşlı kadın üreticilerin salçaları, EGO mutfağı için satın alındıANKARA - Ankara'nın Ayaş ilçesi Akkaya köyünde kadınların ürettiği 6 bin 300 kilogram salça, EGO Genel Müdürlüğü mutfağında kullanılmak üzere satın alındı.

05.10.2019 20:27
Başkentli kadın üreticiler, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile el sıkışıyor
Ayaşlı kadın üreticilerin salçaları, EGO mutfağı için satın alındı
ANKARA - Ankara'nın Ayaş ilçesi Akkaya köyünde kadınların ürettiği 6 bin 300 kilogram salça, EGO Genel Müdürlüğü mutfağında kullanılmak üzere satın alındı.
EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hikmetullah Evrensel ile görüşerek el sıkışan Ayaş Akkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Zehra Varol, kadın üreticilere desteğinden dolayı teşekkür etti ve şöyle konuştu:
"2007 yılında kadın çiftçilerle birlikte kooperatifi kurduk. Biz çiftçi, üretici kadınlar olarak tarlada yetiştirdiğimiz domateslerin piyasaya göre zaman zaman ziyan olması, tarlada kalması sebebiyle bir salça tesisi kuralım istedik. Bunun üzerine çalışmalar yaptık, proje hazırlığımız oldu. Geçen yıl ilk olarak deneme üretimimizi yaptık. Bu yıl ise seri üretime geçtik. EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hikmetullah Evrensel ile de görüşmelerimizi yaptık. EGO Mutfağına salçalarımızı en kısa sürede göndereceğiz inşallah."
Başkentli kadın üreticiler, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile el sıkışıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Ayaş, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
23:52 Adana Lezzet Festivali'nin gala gecesi düzenlendi
21:06 Adana'da ışık, havai fişek ve flyboard gösterisi
20:50 Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan İBB'den çıkarılan işçilere destek
20:46 CHP Grup Başkanvekili Özel: "Grup iç yönetmeliğinde 52 maddede değişlik yaptık"
20:27 Başkentli kadın üreticiler, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile el sıkışıyor
19:04 'Horoz'un memleketinde horoz sesi tartışması...Besiciler ile vatandaşı karşı karşıya getirdi
18:56 Meme kanserine pembe ışık yakıldı.