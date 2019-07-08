08.07.2019 10:30
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Başkentli miniklerin satranç turnuvası nefes kesti

Başkentli miniklerin satranç turnuvası nefes kesti

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi, düzenlediği satranç turnuvasıyla minik satranç ustalarını bir araya getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi, düzenlediği satranç turnuvasıyla minik satranç ustalarını bir araya getirdi.

Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi'nde yıl içerisinde verilen satranç eğitiminin ardından 5-7 yaş, 7-10 yaş ve 11-14 yaş grupları arasında düzenlenen satranç turnuvasında satrancın minik ustaları kıran kırana mücadele etti. Ailelerin heyecanlı bekleyişi altında yarışan 224 miniğin oyunu kazanmak için ortaya koyduğu strateji ve hamleler sık sık alkış aldı. Turnuvada yarışan tüm üyelere katılım belgesi verilirken, dereceye girerek madalya kazanan oyunculara da zeka oyunu seti hediye edildi.

Yaz boyunca Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi'nde 7'den 70'e tüm Başkentliler için çeşitli etkinlikler ve faaliyetler düzenlenmeye devam edilecek. - ANKARA
Kaynak: İHA
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kahramankazan, Güncel

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