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Başkentliler İdlib şehidi için yürüdü

Ankaralılar, İdlib şehidinin evinin önünde toplanarak cadde ve sokaklarda bayraklarla yürüdü.

28.02.2020 23:41 | Son Güncelleme: 28.02.2020 23:41Başkentliler İdlib şehidi için yürüdü
Ankaralılar, şehidinin evinin önünde toplanarak cadde ve sokaklarda bayraklarla yürüdü.

Ankaralı binlerce kişi, 'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in evinin önünde toplandı. Burada 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atan vatandaşlar 'İstiklal Marşı' okudu.

Şehrin birçok bölgesinde toplanan Ankaralılar, Suriye İdlib'deki hava saldırısında şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi'ndeki evinin önünde toplandı. Topluluk burada, dev Türk bayrağı açarak şehitler için dua etti. 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atan Ankaralılar, 'İstiklal Marşı' okuduktan sonra cadde ve sokaklarda yürüdü. - ANKARA

Süleyman Şahin, Suriye, İdlib, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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29.02.2020 00:20:36