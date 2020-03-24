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Başkentliler korona virüs uyarılarını dikkate aldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında özellikle halkın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında yürüttüğü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

24.03.2020 14:09 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:09
Başkentliler korona virüs uyarılarını dikkate aldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında özellikle halkın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında yürüttüğü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Halk sağlığını korumak amacıyla toplu taşıma araçlarının azami ölçüde kullanılmasına özen gösterilmesi uyarıları yapılırken, Başkentlilerin bu uyarıları dikkate aldığı gözlendi. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların sayısının Mart ayı içinde yüzde 80'nin üzerinde azaldığı dikkat çekti.

Başkentte EGO otobüsleri, ANKARAY ve Metro başta olmak üzere taksi ve dolmuşlar, istasyon ve duraklar günlük olarak dezenfekte ediliyor. Alınan önlemler ve uyarılar sonrası kent genelinde vatandaşların daha az sokağa çıktığı ve toplu taşıma araçlarını daha az kullandığı gözlemlendi. Raylı Sistemler Daire Başkanlığı verilerine göre, 2-23 Mart tarihleri arasında ANKARAKART kullanımı EGO Otobüsleri, Teleferik, ANKARAY, Metro, ÖTA, ÖHA ve TCDD gibi toplu taşıma araçlarında günden güne azaldı.

65 yaş ve üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı da etkili oldu

Teleferik hattının kapatılması başta olmak üzere 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesiyle toplu taşıma araçlarının kullanımında ciddi oranda düşüş yaşandı.Başkent'te toplu taşıma araçlarını (EGO Otobüsleri, Teleferik, ANKARAY, Metro, ÖTA, ÖHA ve TCDD) kullanan toplam yolcu sayısı, 2 Mart'ta 1 milyon 696 bin 595 iken 23 Mart'ta bu rakam 338 bin 74'e kadar düştü. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel

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