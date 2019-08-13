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Başkentlilerin balon futbolu keyfi

Kurban Bayramı'nda tatile gitme fırsatı bulamayan Başkentliler, bayram tatilinde balon futbolu oynayarak eğlendi.

13.08.2019 17:10
Başkentlilerin balon futbolu keyfi
Kurban Bayramı'nda tatile gitme fırsatı bulamayan Başkentliler, bayram tatilinde balon futbolu oynayarak eğlendi. Genellikle yurt dışında oynanan ve Türkiye'ye son zamanlarda gelen balon futbolu, Başkentlilerin son günlerde en eğlenceli aktivitesi olmaya başladı. Bayram tatilini Ankara'da değerlendiren Başkentliler, hem eğlenceli bir aktiviteye katıldı hem de izleyenlere neşeli anlar yaşattı. İçine girdikleri balon ile futbol oynamaya çalışan oyuncuların birbirlerine çarparak balon içinde yuvarlanmaları komik görüntüler ortaya çıkarttı. Herhangi bir tehlikesi olmayan balon futbolundan büyük keyif aldıklarını söyleyen Ankaralılar, bayram tatilinde eğlenceli anlar yaşadı.
(Derya Yetim - Mehmet Kalay - Mustafa Apaydın/İHA)
Başkentlilerin balon futbolu keyfi

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Kaynak: İHA

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