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Başkentray ve Marmaray dışındaki tren seferleri durduruldu

Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş., yaptığı açıklamada, Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla şehirlerarası yolculukların kısıtlanması nedeniyle Başkentray ve Marmaray dışındaki Yüksek Hızlı, Anahat ve Bölgesel Trenler'in geçici olarak işletilmeyeceğini duyurdu.

28.03.2020 04:45 | Son Güncelleme: 28.03.2020 04:45
Başkentray ve Marmaray dışındaki tren seferleri durduruldu

Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş., yaptığı açıklamada, Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla şehirlerarası yolculukların kısıtlanması nedeniyle Başkentray ve Marmaray dışındaki Yüksek Hızlı, Anahat ve Bölgesel Trenler'in geçici olarak işletilmeyeceğini duyurdu.


TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla şehirlerarası yolculukların kısıtlanması nedeniyle Başkentray ve Marmaray dışındaki Yüksek Hızlı, Anahat ve Bölgesel Trenler'in geçici olarak işletilmeyeceği yer aldı.


Yapılan açıklamada, Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla şehirlerarası yolculukların kısıtlanması nedeniyle 28 Mart 2020 tarihinden itibaren Yüksek Hızlı, Anahat ve Bölgesel Trenler geçici olarak işletilmeyecektir. Ankara'da Başkentray, İstanbul' da Marmaray seferleri devam edecek.


Ayrıca açıklamada, işletilmeyecek trenlere bileti olan yolcuların istedikleri takdirde biletlerini kesintisiz olarak iade edebilecekleri ve ya ileriki bir tarihte kullanmak üzere açığa aldırabilecekleri de yer aldı.


Abonman kartlarda kalan ücret iade edilecek


Öte yandan, Abonman kartlarda kullanılmayan kısımlara ait ücretlerin de iade edileceğinin vurgulandığı açıklamada, "İstanbul'da Marmaray ve Ankara'da Başkentray trenleri işlemeye devam edecektir. Koronavirüsü salgınının önüne geçilmesinde en önemli unsurun kişisel hijyen ve sosyal izolasyon olduğu gerçeğinden hareketle 'Evde Kal Türkiye' çağrısına uyulmasını bir kez daha hatırlatırız" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Marmaray, Türkiye, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Başkentray ve Marmaray dışındaki tren seferleri durduruldu - Haberler

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