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Başkentte 12 gecekondu kül oldu

Ankara'da, otluk alanda başlayan yangın çevredeki 12 gecekonduya sıçradı.

04.08.2019 14:47 Başkentte 12 gecekondu kül oldu
Ankara'da, otluk alanda başlayan yangın çevredeki 12 gecekonduya sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek otluk alanın yan kısmında bulunan gecekondulara sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yanan gecekonduların içerisinde kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Büyüyerek devam eden yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. - ANKARA

İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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