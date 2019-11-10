Haberler » Güncel » Başkentte 3,4 büyüklüğündeki deprem - Haber

Başkentte 3,4 büyüklüğündeki deprem

Ankara Valiliği, Mamak ilçesinde meydana gelen 3,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan ilk incelemeye göre herhangi bir can ya da mal kaybı bulunmadığını bildirdi.

10.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:10Başkentte 3,4 büyüklüğündeki deprem
Ankara Valiliği, ilçesinde meydana gelen 3,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan ilk incelemeye göre herhangi bir can ya da mal kaybı bulunmadığını bildirdi.
Saat 13.11'de meydana gelen, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de hissedilen depremin ardından Valilikten açıklama yapıldı.
Açıklamada, "İlimiz Mamak ilçesinde meydana gelen 3,4 büyüklüğündeki deprem üzerine Valiliğimizce yapılan ilk incelemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.
Mansur Yavaş'tan paylaşım
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Twitter hesabından "Mamak merkezli 3,4 büyüklüğünde yaşadığımız deprem için tüm vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Belediyemize şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı ihbarı gelmemiştir. Ekiplerimiz her ihtimale karşı teyakkuz halindedir." paylaşımında bulundu.

Ankara Valiliği, Deprem, Mamak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:19 Bolu'da 10 Kasım töreninde çelenk polemiği
15:19 Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı
15:19 - Tel Abyad'da 2 kardeş mayın patlaması sonucu ağır yaralandı
15:18 Atatürk, Batman'da anıldı
15:18 Tel Abyad'da, PKK/YPG mayını iki kardeşi yaraladı
15:08 Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı
14:44 Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı! Sosyal medyadan tepki yağdı
14:44 11 - 17 Kasım haftalık burç yorumları
14:35 Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı
14:33 Ünlü isimler 10 Kasım paylaşımlarıyla duygulandırdı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 15:21:31