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Başkentte 3 alt geçidin inşaatında sona gelindi

Başkentte trafiği rahatlatmak amacıyla Dumlupınar Bulvarı üzerindeki Konutkent, Yaşamkent ve Başkent Üniversitesi önüne yapılan üç alt geçit çalışmasında sona gelindi.

20.11.2019 10:12 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:12Başkentte 3 alt geçidin inşaatında sona gelindi
Başkentte trafiği rahatlatmak amacıyla Bulvarı üzerindeki Konutkent, Yaşamkent ve Başkent Üniversitesi önüne yapılan üç alt geçit çalışmasında sona gelindi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Konutkent ve Yaşamkent bölgelerine giriş-çıkış yapmak isteyen araçların, alt geçitler üzerinde yer alacak döner kavşaklar sayesinde kontrollü dönüş yapabileceği belirtildi.
Trafik yoğunluğunu azaltacak üç alt geçit ve Başkent Üniversitesi girişinde yapılacak "U dönüşü" alt geçidi ile şehir merkezi yönünde güvenli ve hızlı ulaşım yapılabilecek.
Açıklamada ayrıca, Başkent Üniversitesi önüne yaya alt geçidi yapım çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Üniversitesi, Dumlupınar, Güncel

Kaynak: AA

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