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Başkentte "3 Aralık Dünya Engellier Günü" etkinlikleri düzenlenecek

Ankara Büyükşehir Belediyesince 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Sevgi Engel Tanımaz" temasıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

01.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:14Başkentte
Büyükşehir Belediyesince 3 Dünya Engelliler Günü kapsamında "Sevgi Engel Tanımaz" temasıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2-3 Aralık'ta yapılacak etkinliklerde mehter takımı, halk oyunları ve müzikli eğlence gösterileri engelli vatandaşlarla buluşacak.
Programa katılacak 4 engelliye akülü ve manuel tekerlekli sandalye hediye edilecek.
Vatandaşlar etkinlik alanına EGO otobüsleriyle ücretsiz taşınacak.
Tüm başkentlilerin davet edildiği etkinlik Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde 2 Aralık Pazartesi 11.00'de resim ve el sanatları sergisi ile başlayacak. Aynı gün Gençlik Parkı Kültür Merkezi Necip Fazıl Salonu'nda 14.00'te etkinlikler düzenlenecek.

Dünya Engelliler Günü, Ankara, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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