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Başkentte "3. Rize Hamsi Tanıtım Günleri" başladı

Başkentte başlayan 3. Rize Hamsi Tanıtım Günleri Festivali'nde vatandaşlara hamsi ve kara lahana çorbası ikram edildi.

09.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:52Başkentte
Başkentte başlayan 3. Hamsi Tanıtım Günleri Festivali'nde vatandaşlara hamsi ve kara lahana çorbası ikram edildi.
Anfa Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Rize'nin yöresel lezzetlerinin yer aldığı stantlar açıldı.
Stantlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlara, kara lahana çorbası ve hamsi dağıtıldı.
Festivale katılan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ziyaretçilerle tulum ve kemençe eşliğinde horon tepti.
Rize'den gelen solist Emine Özdemir de "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" isimli besteyi seslendirdi.
Festival, 12 Ocak Pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.

Rize, Güncel

Kaynak: AA

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