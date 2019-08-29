Başkentte "30 Ağustos Zafer Parkı" açılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali (AŞTİ) otobüs terminali yanında bulunan vatandaşın kullanımına kapalı 166 metrekarelik yeşil alanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına başkentlilerin hizmetine sunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca yapılan ancak uzun yıllardır vatandaşın kullanımına kapalı alan, "30 Ağustos Zafer Parkı" adı ile büyük zaferin yıldönümünde kullanıma açılacak.

Başkentlilerin birçok spor aktivitesini yapabileceği 166 bin metrekarelik yeşil alana alana sahip olan parkta, 3 şerit halinde bin 540 metre uzunluğunda bisiklet, yürüyüş ve koşu yolları yer alıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının bir süredir yenileme çalışması yaptığı parkın koşu yolunun, doğal yapıya uygun doğal kiremit irmiği ile yenilediği belirtildi.

Çok sayıda dikili ağacın bulunduğu 30 Ağustos Zafer Parkı'nda vatandaşlar, ücretsiz Wİ-Fİ hizmetinden de yararlanabilecek.

Doğal ortam sayesinde bir çok göçmen kuşun durak noktasında bulunan ve Pakistan papağanlarının yuvası olan parka başkentliler, Ankaray da dahil olmak üzere şu noktalardan giriş yapabilecek:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin yan tarafında bulunan Beştepe Caddesi 17'nci Sokak'tan, İstanbul Yolu-Ankapark tarafından Çiftlik Caddesi, Bahçelievler Metrosu'ndan Alparslan Türkeş Caddesi, Eskişehir ve Konya Yolu'ndan Söğütözü Caddesini kullanılarak Beştepe Caddesi'nden."