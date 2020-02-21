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Başkentte 31 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara'da, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

21.02.2020 19:05 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:07
'da, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ve uyruklu bir grubun yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparak Ankara'ya geldiği bilgisini aldı.
Bunun üzerine düzenlen operasyonda, 29 Afganistan ve 2 Özbekistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için gerekli idari işlem başlatıldı.
Başkentte 31 düzensiz göçmen yakalandı

Özbekistan, Afganistan, Twitter, Ankara, Güncel

Kaynak: AA


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