Başkentte 65 camide hijyen seferberliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 24 Haziran'dan itibaren "tüm vakitlerde" ibadete açılan camilerde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

Başkentte 65 camide hijyen seferberliği
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:47
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 24 Haziran'dan itibaren "tüm vakitlerde" ibadete açılan camilerde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Başkent'teki 65 camide hijyen çalışması gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, camilerin iç dış temizliğinin yanı sıra vatandaşlara maske ve tek kullanımlık seccade dağıtmaya da devam ediyor.

Korona virüs salgını nedeniyle sadece cuma, öğle ve ikindi namazlarının kılınabildiği camiler, normalleşme süreciyle birlikte 24 Haziran Çarşamba gününden itibaren sosyal mesafe kuralları gözetilerek "tüm vakitlerde" yeniden ibadete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını gözeterek Başkent'teki 7'si A grubu, 58'i B grubu olmak üzere toplam 65 camide temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. Rutin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam eden Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, dış alanlarda yüzey temizleyicileri ile basınçlı yıkama araçları da kullanarak hijyen sağladı. Detaylı temizlik çalışmaları kapsamında sadece cami içleri değil avlular da yıkanarak, ibadete hazır hale getirildi. Büyükşehir Belediyesi camilerde gerçekleştirdiği temizlik seferberliğinin yanı sıra namazını kılmaya gelen vatandaşlara ücretsiz maske ve tek kullanımlık seccade dağıtımını sürdürürken, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda da uyarılarda bulunuyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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