17.06.2019 10:48
Haberler»Güncel » Haber

Başkentte 75 düzensiz göçmen yakalandı

Başkentte Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Başkentte Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 75 düzensiz göçmen yakalandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde 63 F 3072, 63 F 7839 ve 63 F 3002 plakalı araçlardan yabancı uyruklu kişilerin bırakıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, 33'ü Afganistan, 30'u Pakistan ve 12'si Bangladeş vatandaşı olmak üzere toplam 75 yabancı uyruklunun kaçak yollardan Ankara'ya getirildiğini tespit etti.
Yabancı uyruklular hakkında Çiftlik Polis Merkezi Amirliğinde işlem başlatıldı.
Bu kişilerin, Göç İdaresine tesliminin ardından sınır dışı edilecekleri belirtildi.
Düzensiz göçmenleri Van'dan getirdikleri tespit edilen ve "AŞTİ'ye gitmeleri"ni söyleyerek yolda bırakan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Başkentte 75 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA
Bangladeş, Afganistan, Pakistan, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:46 Başkan Yılmaz'dan şehit babalarına duygulandıran mektup
12:46 Fatihte İki Grup Arasında Çatışma (2 Güvenlik Kamerası)
12:46 "Genç Çiftçi Projesi" ile hayata tutunuyor
12:46 Hayvandan insana bulaşan hastalıklar için eylem planı hazır
12:46 'Akademik Kariyer Platformu' doktoralı mezunlar ile üniversiteleri eşleştirecek
12:46 İzmir'de meyve sebze yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
12:46 'Nohut dürüm' dünyaya açılıyor