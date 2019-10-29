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Başkentte 96 meşaleyle Cumhuriyet kutlaması

Ankara'nın Altındağ Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, 96 genç meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.

29.10.2019 22:08
Ankara'nın Altındağ Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, 96 genç meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.
Altındağ Belediyesi önünde toplanan gençler, meşalelerini yakarak Birinci Meclis'e kadar yürüdü.
Ulus'taki TBMM binasının önünde yapılan etkinliğe katılan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Cumhuriyet'in kurulduğu mekanda Cumhuriyeti anmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.
Balcı, "Cumhuriyet 96 yaşında, ilelebet payidar olmasını istiyoruz." dedi.
Gençlerin zeybek oynamasının ardından etkinlik sona erdi.
Başkentte 96 meşaleyle Cumhuriyet kutlaması

29 ekim cumhuriyet bayramı, Altındağ, Ankara, Güncel

Kaynak: AA


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