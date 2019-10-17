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Başkentte ABD protestosu

Başkentte, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri, Suriye ve Orta Doğu politikalarından dolayı ABD'yi protesto etti.

17.10.2019 17:12Başkentte ABD protestosu
Başkentte, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri, Suriye ve Orta Doğu politikalarından dolayı ABD'yi protesto etti.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği yakınında toplanan HKP üyesi bir grup, pankart ve sloganlarla protestoda bulundu.
Grup adına basın açıklaması yapan HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı Sait Kıran, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da aralarında bulduğu ABD'li heyetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunu görüşmek üzere Ankara'ya gelmesini eleştirdi.
Pence ve Pompeo'nun, Suriye'de çözüm için değil çözümsüzlük için geldiklerini savunan Kıran, ABD'li heyetin, bu ziyareti kendi çıkarları için gerçekleştirdiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ankara, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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