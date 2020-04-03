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Başkentte "adrese teslim" sosyal yardım ödemeleri başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarınca başlatılan uygulama kapsamında, Ankara'da sosyal yardım ödemeleri, bekçi ve polis ekipleri refakatinde PTT görevlileri tarafından hak sahiplerine teslim edildi.

03.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:18
Başkentte
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarınca başlatılan uygulama kapsamında, Ankara 'da sosyal yardım ödemeleri, bekçi ve polis ekipleri refakatinde PTT görevlileri tarafından hak sahiplerine teslim edildi.
Ankara Valiliği koordinesinde kaymakamlıklar bünyesinde sabah saatlerinde toplanan polis, jandarma ve PTT ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlileri, para dağıtımına ilişkin hazırlık yaptı.
PTT görevlileri tarafından zarflara konulan paralar, önceden belirlenen adreslere iletilmek üzere ekiplere teslim edildi.
AA muhabirine açıklama yapan Çankaya Kaymakamı Mete Buhara, "tatlı bir telaş" içerisinde olduklarını belirterek, vatandaşlara evlerinde, bin liralık yardımları teslim edebilmek için gayret gösterdiklerini söyledi.
Yaklaşık 300 bekçi ile yeterli sayıda polis ve PTT görevlisi ile bu hizmet yarışının içerisinde olduklarını söyleyen Buhara, "Yeter ki vatandaşlarımız evlerinden çıkmasınlar. Kendilerini, sokak ve dış ortamdan uzak tutsunlar. Biz inşallah devlet görevlileri olarak üzerimize düşeni yapalım. Hep birlikte bu sıkıntılı günlerden güzel günlere ulaşalım" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde, "Düzenli Merkezi Sosyal Yardım"dan yararlanan ailelere PTT aracılığıyla bin liralık ödeme yapılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara, Polis, PTT, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Başkentte 'adrese teslim' sosyal yardım ödemeleri başladı - Haberler

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