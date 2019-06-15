Başkentte "Afrika Günü" kapsamında ağaç dikildi

Ankara'da, Afrika Günü kutlamaları kapsamında 33 Afrika büyükelçiliği personelinin katılımıyla Çankaya'daki Zafer Parkı'na her bir büyükelçilik için ağaç dikildi.

Çankaya Belediyesinin Afrika Birliği'nin kuruluşunun 56. yıl dönümü kapsamında düzenlediği etkinlikle, Türkiye'deki Afrika ülkelerinin temsilcileri güne Çankaya'daki İsmet İnönü Parkı'nda yürüyüş yaparak başladı.

Yürüyüşün ardından çok sayıda Afrikalı büyükelçi ve misyon şefi, Zafer Parkı'nda ülkelerini temsilen birer ağaç dikti.

Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Houssein Abdillahi, burada yaptığı konuşmada, Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla son etkinliklerini düzenlediklerini bildirdi.

Abdillahi, bugünü ağaç dikerek kutlamaktan çok mutlu olduklarını belirterek, Çankaya Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

Türkiye-Afrika dostluğunun vurgulandığı etkinlikte, çevre duyarlılığına ilişkin mesajlar verildi.

Kaynak: AA