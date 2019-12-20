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Başkentte "Akif Fotoğrafları Sergisi" açıldı

Ankara'da, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası dolayısıyla Sebilürreşad dergisi tarafından "Akif Fotoğrafları Sergisi" açıldı.

20.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:19
'da, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası dolayısıyla Sebilürreşad dergisi tarafından "Akif Fotoğrafları Sergisi" açıldı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün Ersoy ile görüştüğü, tarihi Atatürk odasının yer aldığı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi binasındaki sergiyi, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon da ziyaret etti.
AA muhabirine açıklamada bulunan Argon, "Bugün dedeciğimin doğum günü. Sağ olsun Cumhurbaşkanımızın izinleriyle bu hafta, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası olarak kutlanacak. Bir hafta boyunca etkinlikler yapılacak. Dedeciğim diyorum ama aslında o hepimizin dedesi." diye konuştu.
Argon, ziyaretçilere fotoğraflar hakkında bilgi de verdi.
Mehmet Akif Ersoy fotoğraflarından oluşan sergi, bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.
Başkentte

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Akif Ersoy, Ankara, Güncel

Kaynak: AA


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