Başkentte Alacak Verecek Tartışması: 1 Yaralı

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir güvenlik firmasının sahibi, borucunu ödemediğini öne sürdüğü kişiyi silahla yaraladı.Alınan bilgiye göre, İvedik Caddesi'ndeki bir güvenlik firmasında meydana gelen olayda, iş yeri sahibi Altan D. ile Salih C. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.Tartışma sonucu Altan D, Salih C'yi sol bacağından silahla 3 el ateş ederek yaraladı.Salih C. kaldırıldığı GATA'da tedavi altına alınırken, olayın ardından kaçan Altan D'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.Görgü tanıkları, Salih C'nin Altan D'den 2-3 yıl önce borç para aldığını ve ödeyeceğini söyleyerek geldiği iş yerine parayı getirmediği için tartışmanın yaşandığını ifade etti.