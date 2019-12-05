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Başkentte ambulans sürücüleri zorlu parkurda ter döktü

Başkentte, "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" etkinlikleri kapsamında, Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi (ASTE) düzenlendi.

05.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:29
Başkentte, "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" etkinlikleri kapsamında, Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi (ASTE) düzenlendi.
ASKİ Salonu Otoparkı'nda kurulan parkurda yarışan 26 sürücü, slalom, duruş mesafesi ayarlama ve ambulansa hakimiyet becerilerini sergiledi.
İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Eren Usul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ASTE eğitimlerini belli aralıklarla ambulans şoförlerine verdiklerini söyledi.
Ambulans görevlilerinin zorlu koşullarda hizmet verdiğini belirten Usul, "Şoförler, trafikte yavaşlayan ve daralan yollarda, yağmurlu, çamurlu ve karlı yollarda 7/24 hizmet vermekte. Bu hizmeti verirken, sürücülerin deneyimli olması gerekiyor." dedi.
Parkur testinin beş etaptan oluştuğunu ifade eden Usul, etkinliğin personel için moral, motivasyon ve öz değerlendirme niteliğinde olduğunu anlattı.
Ambulansın içinde risk taşıdıklarını aktaran ASTE Eğitmeni Çağla Ünal "Ambulans sürücülüğü çok önemli. Hızdan çok kontrollü sürüş yapmak daha önemli. Şoförlerde bu bilinci oturtmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
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Başkentte ambulans sürücüleri zorlu parkurda ter döktü

İl Sağlık Müdürlüğü, Ankara, ASKİ, Güncel

Kaynak: AA


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