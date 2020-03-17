Başkentte, aranan 200 kişi yakalandı
Başkentte geçen ay, aranan 200 kişinin yakalandığı bildirildi.
17.03.2020 22:01 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:01
Başkentte geçen ay, aranan 200 kişinin yakalandığı bildirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliği (Yunus) ekipleri, şubatta kent genelinde yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 200 kişiyi gözaltına aldı.
Uygulamalarda, 50 ruhsatsız tabanca, 30 ruhsatsız av tüfeği, 50 kurusıkı tabanca ve yaklaşık yarım ton eroin ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliği (Yunus) ekipleri, şubatta kent genelinde yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 200 kişiyi gözaltına aldı.
Uygulamalarda, 50 ruhsatsız tabanca, 30 ruhsatsız av tüfeği, 50 kurusıkı tabanca ve yaklaşık yarım ton eroin ele geçirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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