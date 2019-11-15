Haberler » Güncel » Başkentte asayiş uygulaması - Haber

Başkentte asayiş uygulaması

Ankara'da, suçluların yakalanması, kaçak tütün satan ve çevreye rahatsızlık veren seyyar satıcılara yönelik asayiş uygulaması yapıldı.

15.11.2019 20:45 | Son Güncelleme: 15.11.2019 20:48
'da, suçluların yakalanması, kaçak tütün satan ve çevreye rahatsızlık veren seyyar satıcılara yönelik asayiş uygulaması yapıldı.
Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Ulus hali ve çevresinde asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamaya, polis birimlerinin yanı sıra tarım ve zabıta ekipleri de katıldı.
Ekipler, tütün satan 6 iş yerinin ruhsatlarının "kuruyemiş satışı" olarak verildiğini belirleyerek, ruhsat dışı işlemden tutanak tuttu, 3 tütün dükkanına da kıyılmış tütün satışından dolayı 1566 lira cezai işlem uyguladı.
Bir iş yerinde ise 60 kilogram kaçak tütün ele geçiren ekipler, iş yeri yetkilisine 1050 lira idari para cezası verdi.
Uygulama kapsamında 782 kişinin de kimlik bilgileri sorgulandı.
Zabıta ekipleri de 15 seyyar satış tezgahını kaldırdı.
Başkentte asayiş uygulaması

Ankara, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
21:11 Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yıl dönümü
21:10 Ölü bulunan İngiliz eski subayıyla son görüşen arkadaşının ifadesi alındı
21:10 Anıtkabir'de slogan atan gençlere küfür eden iş insanı gözaltına alındı
21:10 Başörtülü kızlara saldıran kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
21:05 Alman vatandaşı DEAŞ'lı iki kadın terörist ülkelerine gönderildi
15.11.2019 21:13:00