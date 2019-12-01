Haberler » Güncel » Başkentte asayiş uygulaması - Haber

Başkentte asayiş uygulaması

Ankara'da 500 polisin katılımıyla eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı.

01.12.2019 07:13 | Son Güncelleme: 01.12.2019 07:15
'da 500 polisin katılımıyla eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince Kızılay bölgesi Konur ve Karanfil sokakta bulunan eğlence mekanlarında yapılan denetimlere Yunus ekipleri de destek verdi.
Maliye ve belediye ekiplerinin de katıldığı uygulamalarda eğlence mekanları, kafeler, iş yerleri ve ara sokaklarda denetim yapıldı.
Denetim kapsamında çok sayıda kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, kurallara uymadığı belirlenen birçok iş yerine de idari para cezası kesildi.
Başkentte asayiş uygulaması

Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
07:19 İstanbul'da iki araca yönelik silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
07:13 Başkentte asayiş uygulaması
07:10 Başkentte eğlence mekanlarında asayiş uygulaması
07:06 İstanbul'da iki araca yönelik silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
06:42 ABD'de uçak kazası: 9 ölü, 3 yaralı
1.12.2019 07:41:48