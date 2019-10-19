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Başkentte aşınan metro rayları yenileniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesince, metro hattında aşınan rayları yenileme çalışmaları başlatıldı.

19.10.2019 10:39Başkentte aşınan metro rayları yenileniyor
Ankara Büyükşehir Belediyesince, metro hattında aşınan rayları yenileme çalışmaları başlatıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğünce, Ankara Metrosu Akköprü-İvedik İstasyonları arasında aşınan 250 metre uzunluğundaki rayların değişim ve kaynak çalışmaları, seferlerin yapılmadığı 01.00-05.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.
Rayların değişiminin tamamlanmasıyla, bölgedeki mevcut hız kısıtlaması ortadan kalkarken, yolcuların seyahat süresinin de 1 dakika kısalması öngörülüyor.
Akköprü-İvedik İstasyonları arasında devam eden ray değişim çalışmalarının 28 Ekim'e kadar tamamlanması planlanıyor.

Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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