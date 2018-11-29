Başkentte Avm'de Yangın Paniği

29 Kasım 2018 Perşembe 17:07



29 Kasım 2018 Perşembe 17:07

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir alışveriş merkezinin en üst katında bulunan lokantanın havalandırma bacasında yangın çıktı. Olay yerine intikal eden ekipler, AVM'deki vatandaşları tahliye etti.Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi İran Caddesi üzerindeki Karum AVM'nin en üst katında bulunan lokantanın havalandırma bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekiplerce AVM içerisindeki vatandaşlar da tahliye edildi.Hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek yangını söndürdü. - ANKARA