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Başkentte "Azerbaycan Devlet Bayrağı Günü" kutlandı

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğinde "9 Kasım Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Devlet Bayrağı Günü" çerçevesinde resim sergisi açıldı.

11.11.2019 19:26 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:26Başkentte
'ın Büyükelçiliğinde "9 Kasım Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Devlet Bayrağı Günü" çerçevesinde resim sergisi açıldı.
Programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un yanı sıra yabancı misyon şefleri, sanat ve iş dünyası temsilcileri, akademisyenler, basın mensupları ve davetliler katıldı.
Burada konuşan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Azerbaycan ve Türkiye'nin "tek millet iki devlet" kardeşliğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.
Büyükelçi İbrahim, "Türkiye ve Azerbaycan her zaman birbirinin yanında olmuştur. Bugün de vardır ve her zaman da olacaktır." dedi.
Konuşmaların ardından açılan resim sergisini gezen davetliler, Azerbaycan mutfağının lezzetlerini tatma fırsatı buldu. Program kapsamında konser de verildi.

Azerbaycan, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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